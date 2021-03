Eiffage : Lance les travaux de deux résidences Cazam

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage immobilier lance les travaux de deux nouvelles résidences Cazam situées à Clermont-Ferrand (63) et à Saint-Ouen (93). Cazam est le nom donné à la nouvelle génération de résidences à haute valeur ajoutée destinées aux seniors, précise Eiffage.



A Clermont-Ferrand, la livraison des 114 logements de la résidence est prévue en 2022. A Saint-Ouen, la résidence sera disponible dès 2023. 91 logements composeront la résidence, elle-même intégrée dans une opération de 163 logements en accession.



Le concept des résidences Cazam s'articule autour de trois piliers : des résidences situées au coeur des quartiers et reliées, des services sur mesure et personnalisés, un positionnement premium mais accessible.



