Eiffage : Installe deux tabliers métalliques sur la Seine

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui qu'après un an de travaux, les équipes d'Eiffage Métalont terminé l'assemblage et la mise en place des 2 tabliers métalliques au-dessus de la Seine, au niveau de Bezons (Val d'Oise).



Alors que le cinquième et dernier lançage du tablier ferroviaire de 348 m a eu lieu le 23 février les équipes se sont mobilisées pour poser la dernière travée du tablier de la liaison piétons-cyclistes de 377 m lors d'un grutage spectaculaire, organisé le 8 mars.



La jonction entre les deux berges de la Seine est maintenant en place pour ces 2 ouvrages, assure Eiffage.



Désormais, les équipes d'Eiffage Génie Civil vont procéder jusqu'à l'été au bétonnage des 2 tabliers métalliques avant de laisser place aux travaux d'équipement, aménagement, assainissement, voirie et éclairage.

Commandé par SNCF Réseau, l'ouvrage devrait être livré en novembre 2021.



