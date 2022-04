Eiffage : Hausse de 22,9% du CA d'APRR au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 653,1 millions d'euros au 1er trimestre 2022, contre 531,6 millions d'euros au 1er trimestre 2021. La hausse est de 22,9 % et de 8,4 % par rapport à 2019.



Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu une hausse de 24,6 % au 1er trimestre 2022 en comparaison avec l'année précédente et est 2,9 % supérieur à celui de 2019.



Le trafic des véhicules légers progresse de 29,8 % sur le trimestre, le trafic des poids lourds est en hausse de 5,1 %.





