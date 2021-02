Eiffage : Contrat pour reconstruire la prison des Baumettes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir remporté en groupement le marché pour la troisième et dernière phase du projet de reconstruction de l'établissement pénitentiaire des Baumettes à Marseille, pour un peu plus de 90 millions d'euros, dont 87 millions en part Eiffage.



Le marché porte sur la démolition de la maison d'arrêt pour hommes, ainsi que la conception, la réalisation et l'aménagement d'un nouveau centre pénitentiaire de 30.000 m² de surface de plancher et d'une capacité d'un peu plus de 700 places.



Les travaux, d'une durée de 31 mois, démarreront après une phase d'études et de démolition d'un an. La livraison devrait donc intervenir au dernier semestre 2024 et marquera l'achèvement de la reconstruction du centre, qui avait débuté en 2013.



