Eiffage : Achève des travaux sur le CDG Express

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui que ses équipes d'Eiffage Fondations ont achevé le 4 août la réalisation de 86 panneaux de parois moulées après 22 jours de travaux non-stop, dans le cadre du chantier de la trémie F du CDG Express, en Seine-et-Marne.



Ces travaux, réalisés dans l'emprise des voies SNCF et sous interruption temporaire de trafic, ont fait l'objet d'une préparation minutieuse de plus d'un an. Ils ont mobilisé 80 personnes, se relayant jour et nuit, samedi et dimanche compris.



'La très forte implication des équipes a permis à l'opération d'être menée à bien dans les délais', se félicite Eiffage qui souligne qu'Eiffage Fondations a ainsi pu démontrer sa pertinence sur des sujets de sécurité ferroviaire, notamment grâce au test en conditions réelles d'un dispositif de géolocalisation de grues.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.