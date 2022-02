Edf : L'augmentation de capital annoncée pour EDF passe mal en Bourse

(BFM Bourse) - L'énergéticien français annonce avoir atteint ses objectifs financiers annuels, avec un bénéfice net à plus de 5 milliards d'euros en 2021, mais prévient que 2022 ne sera pas du même acabit alors qu'il est notamment confronté à une forte baisse de sa production nucléaire. Pour faire face aux vents contraires, EDF confirme son projet d'augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros.

Cinq ans après une augmentation de capital de 4 milliards d'euros (déjà) destinée à renforcer sa structure financière pour soutenir ses lourds investissements dans le nucléaire, EDF dévoile un nouveau projet de recapitalisation de 2,5 milliards d'euros. Ce "plan d'actions", auquel l'Etat (qui détient 84% du capital) participera à hauteur de 2,1 milliards d'euros, intervient alors que les finances du géant de l'énergie sont encore fragilisées, par la mise à l'arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires affectant la production, ainsi que par les mesures gouvernementales pour limiter la hausse des factures d'électricité.

"Nous rencontrons des difficultés depuis le début 2022 et nous avons décidé de mettre en place un plan d'actions", a sobrement indiqué à des journalistes le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy. "Les semaines, les mois que nous vivons actuellement sont difficiles" et "notre objectif avec ce plan d'actions est de surmonter ce moment", a ajouté le dirigeant. Du côté de l'Etat, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, invité ce vendredi matin sur RTL, a expliqué que cette recapitalisation visait à "soutenir EDF qui traverse une passe financière difficile". "L'Etat est aux côtés d'EDF, aux côtés de salariés", a-t-il également assuré.

Les résultats annuels dévoilés par la même occasion par l'énergéticien sont pourtant tout sauf mauvais, le chiffre d'affaires ayant rebondi de plus de 21% à 84,5 milliards d'euros, pour un Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) en hausse de 11% à 18 milliards et un bénéfice net part du groupe multiplié par 8 sur un an à 5,1 milliards d'euros. "EDF a rempli ses objectifs commerciaux, opérationnels et financiers en 2021" souligne Jean-Bernard Lévy, qui précise que l'Ebitda a atteint son meilleur niveau depuis 2015.

Réacteurs à l'arrêt et bouclier tarifaire

Ce dernier devrait néanmoins être largement amputé en 2022, pour 11 milliards d'euros à cause de la baisse de production nucléaire (six réacteurs sont actuellement arrêtés dans le cadre d'un programme de contrôle du parc) et pour 8 milliards à cause des mesures exceptionnelles du gouvernement. Pour rappel, l’État contraint EDF à brader son électricité à ses concurrents, et a demandé à l'énergéticien de porter le volume d’électricité nucléaire vendu à ces derniers de 100 à 120 TWh en 2022 (à 46,2€ par MWh, quand le prix atteint actuellement plus de 170€ du MWh sur le marché "spot"). Et ce, afin de tenir sa promesse de limiter à 4% la hausse de la facture d'électricité des Français en 2022 en pleine flambée des cours de l'énergie. L'Ebitda devrait en revanche profiter d'un effet prix positif pour environ 6 milliards d'euros, ajoute EDF.

"Ces estimations, très sensibles notamment aux prix de marché, sont présentées à titre illustratif et dans l’état actuel des informations dont le groupe dispose" met néanmoins en garde ce dernier. "Il peut d'abord se passer beaucoup d'autres choses, opérationnelles etc., et deuxièmement il y a une extrême volatilité", avec "une très forte sensibilité à l'évolution des prix", a encore expliqué le directeur financier, Xavier Girre, lors d'une conférence avec les journalistes.

Des cessions prévues

EDF a par ailleurs annoncé son intention de "réaliser des cessions à hauteur d’environ 3 milliards d’euros" d'ici 2024, afin notamment de limiter la hausse de son endettement financier net, contenu à 43,0 milliards à fin décembre - contre 42,3 milliards un an auparavant.

Afin de financer sa stratégie (de renforcement de son bilan), EDF a enfin fait part de son intention de proposer le versement des dividendes en actions au titre des deux exercices à venir. L'État s'est déjà engagé à percevoir les siens en titres.

En Bourse, les investisseurs retiennent l'augmentation de capital et l'avertissement sur les résultats 2022 plus que l'atteinte des objectifs 2021, et le titre reflue de 4,8% à 7,95 euros, soit un plancher depuis septembre 2020.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse