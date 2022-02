Edf : La production nucléaire revue à la baisse pour 2023, EDF de nouveau sanctionné en Bourse

(BFM Bourse) - Après avoir baissé son estimation de production nucléaire pour 2022 ce mardi "dans le cadre de son programme de contrôles sur le parc nucléaire", EDF ajuste désormais sa prévision pour 2023, pour lequel il prévoit désormais entre 300-330 TWh, contre 340-370 TWh précédemment.

EDF avait prévenu mais la nouvelle révision à la baisse, ce vendredi, de l'estimation de production nucléaire en France en 2023 se fait tout de même sentir en Bourse. Le titre du principal producteur d'électricité français lâche en effet 4,4% à 8,23 euros vers 10h25, proche de son creux annuel correspondant également à un plus bas depuis septembre 2020.

Lundi soir, le groupe avait déjà annoncé un (nouvel) ajustement à la baisse de sa prévision de production pour l'exercice en cours, toujours sur fond de problèmes de corrosion détectés sur plusieurs réacteurs. Ces derniers ont poussé EDF à annoncer, mardi, l'arrêt prochain de trois réacteurs nucléaires supplémentaires (ceux de Chinon 3, Cattenom 3 et Bugey 4), qui viendront s'ajouter aux quatre réacteurs déjà arrêtés. EDF avait ainsi déjà abaissé, mi-janvier, son estimation initiale comprise entre 330 et 360 TWh.

L'estimation de production nucléaire pour 2023 "sera ajustée dès que possible" ajoutait alors l'énergéticien dans son communiqué publié en début de semaine. C'est chose faite ce vendredi, EDF indiquait revoir à la baisse cette estimation, de 340-380 TWh à 300-330 TWh. Dans un nouveau communiqué laconique, le groupe indique que cette révision tient compte "d’un programme industriel chargé, avec 43 arrêts de réacteurs pour maintenance et contrôle, dont 6 visites décennales, auquel s’ajoutent 4 arrêts programmés démarrés en 2022 qui se poursuivront en 2023", ainsi que "de la poursuite du programme de contrôles et de réparations des tuyauteries potentiellement concernées par le phénomène de corrosion sous contrainte, dont l’instruction se poursuit".

Relance des constructions d'EPR

Jeudi, EDF avait par ailleurs exprimé sa satisfaction après l'annonce, par Emmanuel Macron, de la construction d'au moins six réacteurs nucléaires EPR ainsi que de grandes ambitions dans les renouvelables, se disant "prêt à répondre au défi". "EDF se réjouit de l'annonce du président de la république qui confirme que le nucléaire au côté de renouvelables, jouera un rôle majeur pour atteindre les objectifs climatiques de la France tout en contribuant à la croissance du pays".

L'actualité étant décidemment chargée pour EDF, le groupe a également annoncé ce jeudi avoir signé un accord d'exclusivité pour le rachat d'une partie de l'activité nucléaire de GE Steam Power, dont les turbines à vapeur Arabelle équipant les centrales nucléaires françaises, pour 200 millions d'euros selon des sources proches du dossier.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse