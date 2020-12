Edf : Signe un partenariat avec Capgemini

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir signé ce jour un accord de partenariat avec EDF International Networks, visant à conjuguer les expertises des deux entités pour construire des offres communes et se positionner sur les projets de smart metering et les initiatives smart grids qui émergent dans le monde entier.



S'appuyant massivement sur les outils numériques, les smart grids, ou ' réseaux intelligents ', apportent une maîtrise de l'équilibre entre de l'offre et de la demande électrique et favorisent le développement décentralisé des énergies renouvelables, précise Capgemini.



' La complémentarité de l'expertise de deux leaders de l'industrie française, de leurs ressources et de leurs implantations géographiques, nous donne l'opportunité de construire une offre unique sur le marché et de contribuer à la transition énergétique ', a commenté Marie-Line Bassette, directrice Générale d'EDF International Networks.



