Edf : Révision de l'objectif d'EBITDA 2021

(CercleFinance.com) - EDF indique que des défauts ayant été détectés sur des matériels des réacteurs n°1 et 2 de la centrale nucléaire de Civaux (Vienne), le remplacement des pièces concernées a été décidé, entrainant une prolongation de l'arrêt de ces réacteurs.



Les quatre réacteurs des centrales de Chooz (Ardennes) et de Civaux étant de même technologie, le groupe énergétique a pris la décision d'arrêter les deux réacteurs de Chooz afin de procéder à titre préventif à de mêmes contrôles.



Ces décisions entraînent une perte d'environ 1 TWh sur la fin de 2021 et amènent EDF à revoir son estimation d'EBITDA, aux prix de marché actuels, à entre 17,5 et 18 milliards d'euros, contre un objectif d'EBITDA supérieur à 17,7 milliards précédemment.



