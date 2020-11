Edf : Oddo confirme son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'Elysée aurait entériné mercredi le projet de réorganisation d'EDF selon une information du journal Libération.



' Le projet de réorganisation Hercule tel que décrit par le journal précise qu'EDF 'Bleue' (nucléaire) serait 100% publique, les activités concurrentielles (Energies renouvelables et distribution fourniture) feraient partie d'une société 'Verte', dont un tiers du capital serait mis en Bourse, enfin la société 'Azur', pour l'hydroélectricité, serait une filiale de 'Bleue' ' indique Oddo.



' Les détails sur les négociations laissent entrevoir un chemin d'accord entre la Direction Générale de la concurrence (DGComp) et les représentants de la délégation française au sujet de l'avenir d'EDF et du projet Hercule ' rajoute le bureau d'analyses.



' La phase de consultation touche à sa fin et les dernières étapes pour une mise en oeuvre de la réforme semblent se mettre ne place ' précise l'analyste.



Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 14 E.



