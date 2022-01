Edf : Notes placées sous revue négative chez Moody's

(CercleFinance.com) - Moody's Investor Services annonce avoir placé sous revue, en vue d'une possible dégradation, la notation senior non garantie 'A3' d'EDF, ainsi que la notation 'Baa3' de ses obligations subordonnées junior perpétuelles, tout en confirmant sa notation court terme 'Prime-2'.



L'agence de notation justifie cette décision par 'l'annonce par le gouvernement français, le 13 janvier, de mesures pour limiter la hausse des tarifs de l'électricité en 2022, ainsi que la réduction de l'estimation de production nucléaire d'EDF pour l'année, le même jour'.



