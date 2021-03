EDF: La Commission européenne veut un

PARIS (Reuters) - La Commission européenne veut un "éclatement d'EDF" dans les négociations entre Paris et Bruxelles sur la nouvelle régulation et la réorganisation de l'énergéticien français, a déclaré le PDG du groupe dans un entretien à L'Express publié mardi sur le site de l'hebdomadaire.

Indiquant que les "choses n'avancent plus beaucoup depuis la fin de l'automne", Jean-Bernard Lévy estime que les négociations, qui se "poursuivent", dépendront de l'"attitude" de la Commission européenne.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

"La réponse de la Commission ne nous satisfait pas: à ses yeux, seul un éclatement d'EDF en plusieurs entités se faisant concurrence est envisageable", déclare-t-il à propos des derniers échanges avec Bruxelles. "Si ce dossier devait ne pas se concrétiser, je présenterais de nouvelles perspectives stratégiques et financières, qui hélas ne seraient pas à la hauteur des enjeux", ajoute-t-il.

Par ailleurs, le patron d'EDF demande que l'exécutif européen reconnaisse le nucléaire comme contribuant à la lutte contre le changement climatique, décrivant le sujet comme "l'autre dossier chaud" à Bruxelles.

"L'enjeu pour EDF est que l'atome soit reconnu comme une filière contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui sécuriserait le financement des projets de centrale. Là encore, les choses semblent coincer...", dit Jean-Bernard Lévy à L'Express.

Le plan Hercule de réorganisation d'EDF, qui suscite une vive opposition des syndicats, prévoit de séparer les activités du groupe en trois entités distinctes: un EDF "Bleu" pour le parc nucléaire et une branche "Azur" pour l'hydroélectricité - qui pourraient être intégralement renationalisées -, ainsi qu'un "EDF Vert" pour les énergies renouvelables, la distribution et la commercialisation, dont le capital serait ouvert.

Le président français Emmanuel Macron et EDF ont fait du maintien de l'intégrité du groupe - avec en particulier une stratégie et une direction uniques - une condition sine qua non à sa réorganisation.

(Benjamin Mallet et Jean Terzian)

Copyright © 2021 Thomson Reuters