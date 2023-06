Edf : L'Etat redevient l'actionnaire unique de la société

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'Etat a mis en oeuvre ce jour la procédure de retrait obligatoire des titres de capital d'EDF.



Pour rappel, le 19 juillet, l'Etat avait fait part de son intention de lancer une OPA simplifiée sur les titres de capital d'EDF et de retirer la société de la cote.



Cette opération est désormais finalisée et l'Etat détient désormais l'intégralité du capital et des droits de vote d'EDF, une manière de consacrer le caractère pleinement souverain des activités de production d'électricité d'origine nucléaire.



'Cette reprise de contrôle total de notre électricien national était une priorité du Gouvernement', souligne Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.



'Elle était indispensable pour permettre à EDF de mener de manière accélérée plusieurs chantiers décisifs : l'augmentation de la production du parc nucléaire existant, dans un contexte de besoins croissants en électricité, et le programme de construction de six réacteurs nucléaires de technologie EPR2 d'ici 2050', a-t-il ajouté.



