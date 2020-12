Edf : Barclays salue un relèvement d'objectifs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 16 euros sur EDF, après un relèvement d'objectif d'EBITDA qui 'devrait se traduire par un nouveau cycle de relèvement de BPA et être pris très positivement', selon lui.



Le broker rappelle que le groupe énergétique a indiqué mercredi soir viser désormais un EBITDA pour l'année 2020 'égal ou légèrement supérieur à 16 milliards d'euros', et non plus entre 15,2 et 15,7 milliards.



'Ceci se fonde sur une production d'origine nucléaire en France attendue proche de 335TWh, soit la borne haute de l'estimation précédente de 325-335TWh', explique Barclays, soulignant qu'il s'agit de la troisième hausse de prévision de production.



