Edf : Acompte sur dividende avec option en actions

(CercleFinance.com) - EDF indique que son conseil d'administration a décidé la mise en distribution d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2021 de 0,30 euro par action et de proposer l'option du paiement de cet acompte en actions nouvelles.



Le prix d'émission des actions nouvelles est fixé à 11,12 euros. Les actions ainsi émises porteront jouissance courante et comporteront les mêmes droits et restrictions que les actions ordinaires en circulation.



Cet acompte sera détaché le 11 novembre. Les actionnaires pourront opter pour le paiement en actions nouvelles entre le 15 et le 26 novembre inclus. Le paiement en numéraire et la livraison des actions interviendront à compter du 2 décembre.



