Edf : AlphaValue augmente son objectif de cours

(CercleFinance.com) - AlphaValue annonce un changement d'opinion sur le titre EDF, passant de 'vente' à 'alléger', s'appuyant sur des rumeurs affirmant que le gouvernement français a convenu avec Bruxelles de relever le prix réglementé du nucléaire en France de 42 E / MWh à entre 45 E / MWh et 50 E / MWh.



'Cet accord est la condition pour démarrer la mise en oeuvre du projet Hercules, qui vise à scinder EDF (en nucléaire, barrages et lignes à haute tension d'un côté et énergies renouvelables, services et distribution d'électricité de l'autre). La partie restée ouverte au marché sera donc en phase avec la transition écologique, mais surtout sera débarrassée de l'épine du côté qu'est le nucléaire', estime le broker. .



Selon AlphaValue, ce projet 'positif' devrait se 'concrétiser au cours du 1er semestre 2021'. L'analyste relève ainsi son objectif de cours à 11,6 euros, contre 10,3 euros précédemment.



