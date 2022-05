Dékuple (ex-adl partner) : Croissance de 22% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Dékuple indique avoir enregistré au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 45,9 millions d'euros, en croissance de 21,6%, et une marge brute de 36,7 millions, en progression de 14,1% par rapport à l'année précédente.



'L'essentiel de la croissance est tracté par l'expansion des offres de marketing digital, en hausse de 53% par rapport au premier trimestre 2021 et qui représentent désormais la moitié du chiffre d'affaires réalisé par le groupe', précise son PDG Bertrand Laurioz.



'Nos performances sur ce trimestre démontrent la résilience de Dékuple face aux incertitudes économiques actuelles et nous sommes confiants dans notre capacité à réaliser, en 2022, une nouvelle année de forte croissance', poursuit-il.



