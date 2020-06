Dbv technologies : Sans nouvelles des autorités pour son traitement Viaskin Peanut, DBV coupe dans ses effectifs

(BFM Bourse) - Préserver sa trésorerie pour maintenir toute latitude opérationnelle face aux incertitudes quant à l'examen de la demande de commercialisation de Viaskin Peanut pour le traitement de l’allergie aux arachides, telle est désormais la priorité de la biotech tricolore. L'action accuse le coup.

L'absence de nouvelles de la FDA (Food and Drug Administration) préoccupe DBV Technologies. Après les interrogations formulées par l'agence américaine du médicament quant à l'impact de l'adhésion du patch Viaskin Peanut, la biotech lui a fourni en avril des données complémentaires relatives à l'efficacité de ce traitement de l'allergie aux arachides sous forme d'un patch s'appliquant simplement sur la peau, à renouveler quotidiennement.

Mais depuis, silence radio ou presque de la part de l'agence qui s'est bornée à indiquer que l'examen de la demande de mise sur le marché était en cours, selon la biotech. Faute de clarté dans ce processus qui a déjà trébuché sur maints obstacles par le passé, la firme entend prendre des mesures drastiques pour préserver sa marge de manoeuvre en réduisant "significativement" ses effectifs. L'action, qui perdait déjà à la veille de cette annonce plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année, chutait de 11,11% supplémentaires vers 10h00 à 8,64 euros.

Dans un communiqué publié vendredi avant Bourse, la firme dirigée désormais par le Québecois Daniel Tassé a fait savoir que n'ayant pas reçu de nouvelles informations de la part de la Food and Drug Administration concernant sa demande de mise sur le marché de son produit phare Viaskin Peanut, elle avait entrepris une revue complète de ses activités dans l’hypothèse d’un retard dans le calendrier d’examen de cette demande.

Restructuration globale du groupe

A la suite de cette revue, le conseil d’administration a approuvé un projet de plan de restructuration global, qui devrait notamment comprendre une réduction significative des effectifs, en vue duquel a débuté le processus de consultation du CES de l'entreprise

"Nous avons soigneusement examiné la situation et, compte tenu des incertitudes qui prévalent, l'objectif du projet de plan que nous lançons est de sauvegarder nos fonctions essentielles, d’étendre l’horizon de trésorerie et de maintenir toute latitude opérationnelle dans la perspective de pouvoir offrir aux patients allergiques aux arachides le premier et le seul traitement d’immunothérapie épicutanée, sous réserve de son approbation", a déclaré le directeur général

Prochaine étape en août

DBV indique avoir soumis à la FDA en avril dernier des résultats d'analyse qui, selon elle, répondent aux questions posées par l'agence, et lui a demandé un retour sur la suite du processus. Mais l'agence n'a pas fourni d'autres informations au-delà du fait que les données transmises étaient en cours d'examen et que la date cible du 5 août 2020 restait inchangée.

La firme veut donc changer de mode de fonctionnement en diminuant ses programmes cliniques et ses dépenses pré-cliniques pour se concentrer sur son produit phare. Au prix d'importantes mesures de réduction des coûts dans toute l’organisation, DBV s'efforce ainsi de prolonger son horizon financier (sur la base d'une trésorerie de 262,4 millions d'euros à fin mars) "bien au-delà des prévisions précédentes du premier trimestre 2021". L'horizon exact sera précisé une fois que la FDA aura précisé sa position sur la demande en cours.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

