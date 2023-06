Dassault systemes : Le spécialiste des logiciels pro Dassault Systèmes veut doubler son bénéfice par action en 2028

(BFM Bourse) - L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur a annoncé ce vendredi viser un bénéfice par action compris entre 2,20 euros et 2,40 euros par action à cet horizon.

Le temps de la passation de pouvoir est venu chez Dassault Systèmes. Le spécialiste des logiciels professionnels avec ses célèbres licences de conception et fabrication assistées par ordinateur (Catia, Solidworks) a annoncé que son directeur général délégué, Pascal Daloz, deviendrait directeur général à partir du 1er janvier 2024, succédant à Bernard Charlès, qui restera par ailleurs président du conseil d'administration.

Ce passage de témoin avait été préparé depuis plusieurs mois, Pascal Daloz ayant été désigné directeur général délégué en janvier dernier. Le dirigeant avait rejoint le groupe en 2001, avec à l'époque pour mission de développer le groupe dans les solutions de gestions de cycle de vie des produits. Il avait notamment pris la direction des affaires financières et de la stratégie en 2018.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Mais au-delà de cette annonce attendue, Dassault Systèmes a également livré ses ambitions financières de moyen terme, en amont d'une journée dédiée aux investisseurs, qui débutera à 13h ce vendredi.

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

Croissance à deux chiffres

Dans son précédent plan de moyen terme, le groupe comptait dégager un bénéfice par action (*) de 1,20 euro par action d'ici à 2024. Sauf que cette cible devrait être peu ou prou atteinte dès cette année, l'entreprise visant un bénéfice par action compris entre 1,18 euro et 1,20 euro.

D'où la nécessité de définir une nouvelle cible de moyen terme. Ainsi, d'ici 2028, Dassault Systèmes compte dégager un bénéfice par action situé entre 2,20 euros et 2,40 euros, soit environ le double de 2022 (1,13 euro).

Cet objectif semble se situer à priori au niveau des attentes des bureaux d'études. UBS anticipait un chiffre de 2,40 euros par titre. Stifel de son côté tablait sur une fourchette de 2 euros à 2,20 euros.

A la Bourse de Paris, le titre Dassault Systèmes est en néanmoins baisse de 1,8% vers 09h25, ce qui constitue la plus forte baisse du CAC 40. "Les objectifs sont ambitieux mais peut-être que le marché attendait des annonces sur le plan des fusions-acquisitions. Et puis plus généralement, le marché a tendance à sanctionner les annonces de Dassault Systèmes le jour J pour ensuite revenir dessus quelques jours plus tard", souligne un analyste.

"La solidité du modèle d’affaires et du bilan de Dassault Systèmes nous permet de tirer parti des opportunités considérables présentes sur nos marchés adressables, et de soutenir une croissance durable, à deux chiffres, de notre chiffre d’affaires", a déclaré dans un communiqué le directeur général adjoint Finances de Dassault Systèmes, Rouven Bergmann.

Les sciences de la vie comme moteur de croissance

"Le taux élevé de conversion en trésorerie, combiné à une stratégie d’allocation du capital disciplinée, nous offre une flexibilité financière confortable pour poursuivre le développement de Dassault Systèmes, aussi bien de manière organique qu’au travers d’acquisitions", a-t-il ajouté.

Les analystes estiment que le groupe peut mobiliser entre 5 et 6 milliards d'euros pour réaliser des acquisitions.

A la lueur de ces annonces, Invest Securities estime que "la bonne surprise provient de la guidance [les perspectives, NDLR] 2028 de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires qui marque une accélération par rapport à la dynamique actuelle (+8% environ)". "Il est toutefois fort probable que cette dynamique ne soit pas purement organique, même si le groupe ne précise rien à ce stade", ajoute-t-il. Le bureau d'études estime que cette feuille de route se situe dans la continuité des plans précédents.

Historiquement présent dans l'aéronautique et plus largement l'industrie, Dassault Systèmes s'est développé depuis 2019 dans les sciences de la vie et la santé avec le rachat de Medidata. Au point que ce segment représente désormais un important moteur de croissance pour la société. Stifel estime qu'il devrait afficher une progression de ses revenus d'environ 15% par an sur la période 2022-2027, grâce à l'adoption croissante des logiciels dans les essais cliniques.

(*)Tous les indicateurs financiers évoqués sont en données non-IFRS.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse