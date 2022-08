Dassault aviation : Une possible régulation des jets privés provoque un trou d'air en Bourse pour Dassault

(BFM Bourse) - L’action de l’avionneur accuse l’un des plus forts replis du SBF 120 alors que le gouvernement français travaille sur des pistes pour encadrer les vols de jets d’affaires.

L’action Dassault Aviation évolue dans une petite zone de turbulences. Le titre de l’avionneur perd 4,5% lundi après-midi, à 140,70 euros, accusant l’une des baisses les plus prononcées de l’indice SBF 120.

Comme l’ensemble des valeurs industrielles, l’action du groupe contrôlé par la famille Dassault pâtit ce lundi des craintes sur la conjoncture et sur le resserrement monétaire de la part des banques centrales.

En outre, plusieurs intermédiaires financiers estiment que les informations du week-end relayant des appels de politiques français à la régulation ou à l'interdiction des vols de jet privé pénalisent également le titre.

"Cela pèse probablement même si le marché des ‘bizjets’ [les jets d’affaires, NDLR] en France reste très limité", estime un analyste. "Ce type d’information peut constituer une excuse pour prendre des bénéfices sur la valeur, mais cela ne change rien strictement rien aux perspectives et aux fondamentaux du groupe", ajoute un second analyste.

"Bannir les jets privés"

Le ministre des Transports Clément Beaune s’est prononcé samedi dans les colonnes du Parisien en faveur d’une régulation des vols de jets privés, pointés du doigt pour leur empreinte carbone. D’après Le Parisien, le ministre compte faire des propositions à la rentrée dans le cadre du "plan sobriété" ainsi qu’au niveau européen, en octobre, lors de la prochaine réunion des ministres des Transports. Selon le quotidien francilien, Clément Beaune plancherait sur plusieurs pistes allant de de l’incitation à la réglementation voire la taxation.

Vendredi, dans Libération le co-président EELV à l’Assemblée nationale, Julien Bayou, s’était lui déclaré en faveur d’une interdiction pure et simple, ajoutant vouloir déposer une proposition de loi "pour bannir les jets privés".

Contacté par BFM Bourse, Dassault Aviation n’a pas souhaité s’exprimer sur ce sujet. Le groupe conçoit à la fois des jets d’affaires via sa gamme Falcon ainsi que des avions de chasse, dont le Rafale constitue la grande figure de proue.

Au premier semestre, l'industriel avait livré 14 Falcon. Ses prises de commandes, elle, avait surpris positivement les analystes avec 41 unités engrangées sur les six premiers mois de 2022 dans son carnet contre 25 un an auparavant.

Une hausse de 50% depuis le début de l'année

Si Dassault Aviation perd un peu d’allant en Bourse ce lundi, l’action affiche toujours une progression de près de 50% depuis le 1er janvier, soit la troisième plus forte hausse de l’indice SBF 120. L’avionneur a bénéficié d’un véritable virage à 180 degrés de la part des investisseurs. Le marché a ces dernières années délaissé les groupes de défense, ces valeurs étant perçues comme peu attrayantes pour les opérateurs sensibles aux thématiques ESG (environnement, social et gouvernance, c’est-à-dire les critères extra-financiers).

La guerre en Ukraine a changé la donne, ramenant les groupes de défense dans le radar des investisseurs, ce qui a permis aux actions de ces entreprises de bondir en Bourse, et de redynamiser des valorisations déprimées. Outre Dassault Aviation, Thales s’adjuge 65% depuis le début de l’année, signant la plus forte hausse du CAC 40 et du SBF 120. L’allemand Rheinmetall, qui conçoit des véhicules militaires, a lui vu son cours quasiment doublé (+97%).

Par Julien Marion

