Dassault aviation : Le cours de Dassault Aviation redécolle grâce au nouveau contrat Rafale

(BFM Bourse) - L'action du groupe français Dassault Aviation prenait plus de 8% vendredi, après l'annonce de la vente de 80 avions de combat Rafale aux Emirats arabes unis, un contrat qualifié d'"historique" par la ministre des Armées Florence Parly, le plus important jamais conclu avec un pays étranger.

Vers 10h30, le cours reprenait 7,72% à 90,65 euros, après un recul de 20% sur les six derniers mois (et de plus de 50% depuis son plus haut historique remontant à l'été 2018).

L'achat de 80 avions de combat par les Emirats arabes unis est un "contrat historique", qui "cimente un partenariat stratégique plus solide que jamais et contribue directement à la stabilité régionale", a salué vendredi la ministre des Armées Florence Parly.

Ce contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé dans l'immédiat, est "le plus important jamais obtenu par l'aéronautique de combat française", s'est de son côté félicité le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier dans un communiqué distinct.

