Dassault aviation : Nouvel accord avec Dassault Systèmes

(CercleFinance.com) - À l'occasion du salon du Bourget, Dassault Systèmes et Dassault Aviation annoncent la nouvelle étape de leur collaboration à long terme qui 'vise à assurer aux grands programmes de défense le plus haut niveau de sécurité, de souveraineté et de collaboration sur le cloud'.



Le constructeur aéronautique utilisera la plateforme 3DExperience sur le cloud de l'éditeur de logiciels pour développer son avion de combat de nouvelle génération, un projet clé du Système de Combat Aérien Futur (SCAF).



Cet environnement cloud sera localisé sur les sites de Dassault Aviation et exploité par Dassault Systèmes au travers de sa marque Outscale, qui a reçu de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) la qualification SecNumCloud.



