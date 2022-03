Dassault aviation : UBS relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a renouvelé mardi sa recommandation d'achat sur Dassault Aviation, avec un objectif de cours revu à la hausse de 117 à 150 euros, en raison des 'solides' perspectives affichées par le Rafale.



L'intermédiaire financier estime que les résultats annuels 2021 'meilleurs que prévu' publiés par le constructeur aéronautique laissent entrevoir une dynamique favorable pour l'exercice 2022.



'La valorisation demeure également attractive, de notre point de vue, avec un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 10,8x à horizon 2023, impliquant une décote de l'ordre de 15% par rapport à ses pairs', ajoute-t-il.



Dans son étude, UBS rappelle que le cours de l'action s'est apprécié de 34% depuis début décembre, ce qui ne l'empêche pas de percevoir un potentiel de progression supplémentaire sur fond de révision à la hausse des estimations de marché grâce aux solides commandes engrangées par le Rafale.



Son nouvel objectif de cours fait d'ailleurs apparaître un potentiel de hausse de 15% par rapport aux niveaux actuels.



