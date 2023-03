Dassault aviation : UBS réitère son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 200 E après la publication des résultats 2022.



' Le chiffre d'affaires a progressé de 7% grâce aux activités de défense, avec les livraisons de Rafale (14) et de Falcon (32) annoncées au début du mois de janvier. L'EBIT ajusté a progressé de 23 %, probablement grâce à des travaux de modernisation à plus forte marge avec l'Inde et le Qatar ' indique UBS.



Le résultat net consolidé 2022 IFRS est de 716 millions d'euros contre 605 millions d'euros en 2021. La contribution de Thales dans le résultat net du Groupe est de 275 millions d'euros contre 266 millions d'euros en 2021.



' La prévision pour 2023 est de livrer 15 Rafale et 35 Falcon. Le chiffre d'affaires sera en baisse par rapport à celui de 2022. ' a indiqué Éric Trappier, Président-Directeur Général de Dassault Aviation.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.