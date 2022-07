Dassault aviation : Stifel reste positif après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 170 euros sur Dassault Aviation, jugeant que les résultats du premier semestre du constructeur aéronautique 'sont bons dans l'ensemble'.



'Ils font ressortir un dépassement de 7% du consensus pour le 'résultat opérationnel ajusté', soutenu principalement par les revenus de défense en France, ainsi qu'un très large dépassement des attentes de FCF, et des objectifs inchangés', note le broker.



'Le consensus d'EBIT annuel nous parait très atteignable, même après prise en compte des risques sur la chaîne d'approvisionnement. Les commandes de Falcon sont très fortes, renforçant le tableau d'une demande élevée en avions d'affaires', poursuit-il.



