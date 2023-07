Dassault aviation : Stifel rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel a relevé lundi son objectif de cours sur le titre Dassault Aviation, qu'il estime toujours 'sous-évalué' en dépit de sa récente surperformance boursière.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier fait remarquer que l'action de l'avionneur a 'clairement surperformé' les valeurs moyennes au cours des neuf derniers mois, en s'adjugeant un gain de plus de 20%.



Un tour de force que l'analyste attribue aux solides résultats et fondamentaux du groupe aéronautique, mais surtout à des perspectives de développement jugées 'exceptionnelles' pour le Rafale sur fond de tensions en Ukraine et à Taiwan.



'Le carnet de commandes pourrait s'approcher d'un niveau représentant huit années d'activité d'ici à la fin de l'année, un élément qui n'a pas encore été pris en compte dans le cours de Bourse', souligne-t-il.



D'après Stifel, le marché n'a pas davantage intégré la participation de 25% que détient la société dans Thales, estimée à quelque 7,1 milliards d'euros, ni une situation nette de trésorerie qui devrait atteindre 12,4 milliards d'euros à la fin 2023.



Le professionnel, qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre, relève en conséquence son objectif de cours sur la valeur de 185 à 240 euros.



