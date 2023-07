Dassault aviation : Stifel confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note d'achat sur le titre Dassault Aviation, avec un objectif de cours inchangé de 240 euros.



Après les résultats publiés hier soir, l'analyste estime que 'les résultats de l'avionneur français pour le premier semestre 2023 peuvent sembler décevant'.



Et de souligner que l'entreprise a pris peu de commandes, livré très peu d'avions, enregistré une baisse de 26 % de son chiffre d'affaires et a consommé près de 2 milliards d'euros de trésorerie.



'En réalité, ces chiffres reflètent la montée en puissance de la production et sont, selon nous le prélude au décollage des ventes. Les prises de commandes devraient fortement rebondir au second semestre, portant le carnet de commandes à 8 ans de chiffre d'affaires', estime Stifel.



Dans ce contexte, le broker anticipe une hausse du BPA. 'Nous estimons que d'ici la fin de l'année le carnet de commandes devrait totaliser plus de 230 Rafale et près de 90 jets Falcon', conclut le bureau d'analyses.





