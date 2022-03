Dassault aviation : Soutenu par un contrat et un broker

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation s'adjuge plus de 3% après un nouveau contrat pour l'acquisition de six Rafale neufs additionnels par la Grèce, ce qui portera à 24 le nombre de Rafale exploités par l'Armée de l'Air grecque, ainsi qu'une note positive de Stifel.



Ce dernier réitère sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours relevé de 31% à 170 euros, tout en laissant inchangées ses estimations de BPA supérieures aux attentes pour les exercices 2022 et 2023 du constructeur aéronautique.



'Nous continuons de voir du potentiel pour une hausse significative du consensus de BPA', affirme-t-il, pointant aussi une demande grandissante en jets d'affaires et de possibles gains supplémentaires à l'export pour le Rafale pouvant soutenir une expansion de ses multiples.



