Dassault aviation : Six Rafale convoyés vers la Grèce

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation fait savoir que six Rafale de l'Armée de l'Air grecque ont décollé aujourd'hui d'Istres en direction de la base aérienne de Tanagra (Grèce) où ils seront accueillis par les hautes autorités grecques ainsi que par le p.d.-g. de Dassault Aviation qui a fait le déplacement pour saluer l'arrivée des appareils.



L'entrée en service opérationnel de ces six premiers avions intervient seulement un an après la signature du contrat d'acquisition des 18 appareils, ce qui ' témoigne de l'excellente relation entre les autorités grecques et françaises ainsi qu'entre les équipes de l'Armée de l'Air grecque et de Dassault Aviation ', assure ce dernier.



La livraison des prochains Rafale de la HAF (Hellenic Air Force) commencera fin 2022 avec l'objectif d'avoir l'intégralité de la flotte déployée sur la base de Tanagra à l'été 2023, rapporte Dassault.







Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.