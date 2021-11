Dassault aviation : Signature pour les Rafales de la Croatie

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation fait part de la signature ce jour à Zagreb, de deux contrats avec le Ministère de la Défense de Croatie portant respectivement sur l'acquisition de 12 Rafale et sur le soutien logistique associé.



Le contrat entre l'État français et l'État croate porte principalement sur la cession de 12 Rafale de l'armée de l'Air et de l'Espace française, avec moyens d'emport, ainsi que sur une prestation de formation au profit de l'armée de l'Air croate.



Le contrat de soutien logistique concerne l'ensemble des moyens de soutien, comprenant un complément de rechanges nécessaires à ces avions sur une durée de trois ans. Le Rafale a été sélectionné par la Croatie, au terme d'un appel d'offres, le 28 mai dernier.



