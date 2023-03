Dassault aviation : S'envole de 12% après ses résultats 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 12% après l'annonce de ses résultats 2022. Oddo garde son opinion Surperformance et son objectif de cours à 175E sur le titre.



' Les résultats de l'exercice 2022 dépassent largement les attentes du consensus ', débute l'analyste soulignant le résultat opérationnel ajusté à 572 ME pour un chiffre d'affaires de 6 929 ME en baisse de -4% sur un an, ' soit une marge de 8,3% vs 7,3% en 2021 '.



Pour l'analyste, la rentabilité reste pénalisée par des dépenses de R&D historiquement élevées à 572 ME. Mais le résultat net ajusté ' a augmenté de 20 % pour atteindre 830 millions d'euros '.



' Au total, nos prévisions ESP sont respectivement supérieures de 10,3%, 11,7% et 7,6% au consensus Visible Alpha pour 2022, 2023 et 2024 ' ajoute Oddo. ' La valorisation reste tout aussi attrayante avec un coeur de métier légèrement inférieur à 4,5 milliards d'euros. '



