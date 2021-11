Dassault aviation : Présent au Dubaï Air Show 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce sa participation à l'édition 2021 du Dubaï Air Show, du 14 au 18 novembre, mettant à l'honneur un avion de combat Rafale C et un avion d'affaires Falcon 8X (qui a effectué le trajet France-Émirats avec du carburant d'aviation durable).



Le constructeur aéronautique précise que le Rafale est présenté en vol chaque jour par l'armée de l'Air et de l'Espace française, qui opère un détachement de Rafale déployé sur la base émirienne d'Al Dhafra.



Le salon de Dubaï sera aussi l'occasion pour Dassault Aviation de promouvoir ses nouveaux avions d'affaires à cabine ultra large Falcon 6X et Falcon 10X. Une maquette à l'échelle 1 de la cabine du Falcon 6X sera présentée sur l'exposition statique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.