Dassault aviation : Premier acompte pour le contrat émirati

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation indique avoir reçu le premier acompte du contrat portant sur l'acquisition par les Émirats Arabes Unis de 80 Rafale, contrat signé le 3 décembre 2021 qui 'illustre la puissance du partenariat stratégique entre les EAU et la France'.



Il témoigne de la relation historique et privilégiée qui lie Dassault Aviation et l'Armée de l'Air des Émirats depuis sa création et 'réaffirme sa satisfaction à l'égard des avions Dassault comme le prouve la modernisation du Mirage 2000-9'.



'Dassault Aviation est entièrement mobilisé pour soutenir les Émirats Arabes Unis dans leur puissance souveraine, leurs défis stratégiques et leur vision ambitieuse de l'avenir', a commenté le PDG Eric Trappier.



