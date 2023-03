Dassault aviation : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation Surperformance sur le titre Dassault Aviation et relève son objectif de cours de 175E à 205E.



'Les commentaires de la société sur les campagnes Rafale laissent penser que le newsflow pourrait rester soutenu dans les prochains mois', explique l'analyste qui voit en 2023, 'une année de transition' au moins sur l'export.



Pour Oddo, en dépit de la performance récente, la valorisation 'reste attractive avec un stub que nous estimons à 5 MdE, ce qui implique une valeur à nouveau proche de 0 pour les Falcon si l'on valorise l'activité défense en ligne avec les pairs européens'.



