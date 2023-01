Dassault aviation : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Dassault Aviation avec un objectif de cours relevé de 170 à 175 euros, mettant en avant une exposition à la hausse des taux d'intérêt 'qui pousse les BPA' et un momentum en termes de prises de commandes.



'La valorisation reste toujours aussi attrayante avec un core business d'un peu moins de 4,5 milliards d'euros qui implique une valeur de moins d'un milliard d'euros des Falcon si l'on valorise l'activité militaire en ligne avec les pairs européens', souligne aussi l'analyste.



Le bureau d'études s'attend à ce que Dassault Aviation publie, le 9 mars, un solide exercice 2022 avec un EBIT qu'il anticipe à 504 millions d'euros, en recul de seulement 4,4% par rapport à 2021 en dépit d'une chute de 12 livraisons Rafale export.



