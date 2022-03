Dassault aviation : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Dassault Aviation et relève son objectif de cours de 132,5 à 158 euros 'basé sur une moyenne entre une SOTP et un DCF qui permet de capturer l'accélération des livraisons Rafale véritablement sensible à partir de 2025'.



'L'appréciation récente du cours n'a pas modifié notre vision d'une sous-valorisation injustifiée du titre puisque la participation dans Thales s'est également appréciée et la position de cash propre s'est aussi accrue dans notre modélisation', indique l'analyste.



En appliquant le multiple VE/EBIT 2023 des pairs de la défense Europe, le bureau d'études aboutit à une destruction de valeur de l'activité civile comprise entre 1,7 et 2,8 milliards d'euros suivant les hypothèses, ce qui est à ses yeux, totalement injustifié.



