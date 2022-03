Dassault aviation : La Grèce commande six nouveaux Rafale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation fait part d'un nouveau contrat pour l'acquisition de six Rafale neufs additionnels par la Grèce, faisant suite à l'acquisition de 18 Rafale en janvier 2021, ce qui portera donc à 24 le nombre de Rafale exploités par l'Armée de l'Air grecque.



Les 18 Rafale relatifs au premier contrat seront entièrement déployés en Grèce d'ici à l'été 2023. Les six Rafale additionnels seront ensuite livrés à l'Armée de l'Air grecque peu de temps après, à partir de l'été 2024.



'En tant que pays européen et membre de l'OTAN, la Grèce est un allié stratégique majeur de la France', souligne Dassault Aviation ajoutant que cette nouvelle commande 'prolonge près de cinquante ans de partenariat ininterrompu'.



