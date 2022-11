Dassault aviation : JPMorgan reste 'neutre', vise 170 euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JPMorgan a renouvelé lundi son opinion 'neutre' sur l'action Dassault Aviation, qu'il assortit d'un objectif de cours inchangé de 170 euros.



Dans une étude consacrée au secteur, l'intermédiaire met en avant un certain nombre d'éléments porteurs, tels que les bonnes perspectives du marché de la défense, mais aussi le redressement prévu de l'avion d'affaires Falcon ainsi qu'une structure bilantielle jugée 'extrêmement solide'.



L'analyste estime toutefois que ces facteurs sont compensés par toute une série d'inquiétudes allant de la faible part de marché du groupe sur le segment de l'aviation d'affaires (14%) aux risques associés aux nouveaux programmes tels que le Falcon 6X, en passant par la gouvernance, qui voit la famille Dassault contrôler à elle seule 76,9% des droits de vote de l'avionneur.



Si la valorisation par la somme des parties laisse selon lui entrevoir une 'valeur intrinsèque' de 230 euros, JPMorgan explique qu'il décide d'y appliquer une décote de 25% justement en raison de ces problèmes de gouvernance.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.