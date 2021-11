Dassault aviation : Entrée en vigueur du contrat égyptien

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation fait part de l'entrée en vigueur du contrat portant sur l'acquisition par l'Égypte de 30 Rafale supplémentaires pour équiper son armée de l'Air, un contrat annoncé le 4 mai dernier.



Ce contrat vient compléter la première acquisition de 24 Rafale, signée en 2015, et portera à 54 le nombre de Rafale opérés par l'armée de l'Air Égyptienne, la seconde au monde après celle de la France, à opérer une telle flotte de Rafale.



'Il témoigne de la satisfaction des autorités égyptiennes quant au bon déroulement de l'exécution du premier contrat. Enfin, il confirme l'excellence technologique et opérationnelle du Rafale et son succès à l'export', commente le groupe.



