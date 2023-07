Dassault aviation : Deutsche Bank relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé mercredi avoir relevé son objectif de cours sur Dassault Aviation de 200 à 209 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note diffusée dans la matinée, la banque allemande explique que le groupe aéronautique pourrait se montrer 'prudemment optimiste' à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, prévue le 20 juillet, notamment grâce à la dynamique commerciale dont bénéficie le Rafale.



'Il existe encore du potentiel pour que Dassault scelle de nouveaux contrats à l'export pour le Rafale au-delà des deux commandes que nous avons intégrées dans nos prévisions', ajoute DB, qui souligne que de bonnes surprises pourraient se répercuter au niveau du flux de trésorerie disponible (FCF) de la société.



