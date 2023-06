Dassault aviation : Création d'une Chaire à l'IP Paris

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation et Dassault Systèmes annoncent, parmi d'autres mécènes et partenaires, la création officielle d'une chaire d'enseignement et de recherche à l'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) sur l'architecture des systèmes complexes.



La chaire va se donner les moyens pour accroitre l'offre de formation sur cette approche systémique au sein de quatre des écoles de l'IP de Paris (École polytechnique, ENSTA Paris, Télécom Paris, Télécom SudParis) et mieux préparer les élèves aux défis de la défense.



Elle renforce ainsi le CIEDS créé à IP Paris et s'inscrit dans l'ambition du centre de collaboration avec les industriels de la défense. L'engagement initial des partenaires, qui comprennent aussi Naval Group et Nexter, court jusqu'à fin 2028.



