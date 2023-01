Dassault aviation : Bien orienté avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation prend plus de 2% sur fond de propos positifs d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' sur le titre du constructeur aéronautique avec un objectif de cours relevé de 170 à 175 euros.



Le bureau d'études met en avant une exposition du groupe à la hausse des taux d'intérêt qui 'pousse les BPA' et un momentum en termes de prises de commandes qui 'ne faiblit pas', ainsi qu'une valorisation selon lui 'toujours aussi attrayante'.



