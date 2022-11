Dassault aviation : Bernstein initie à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bernstein a initié jeudi le suivi du titre Dassault Aviation avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 190 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire souligne que les deux moteurs à l'origine de la performance boursière du groupe affichent, l'un comme l'autre, de solides perspectives.



'Dassault Aviation offre aux investisseurs une opportunité rare pour s'exposer à une valeur essentiellement liée à la défense, et pourtant tirée par deux programmes: l'avion militaire Rafale et le jet d'affaires Falcon', souligne-t-il dans l'étude.



Bernstein rappelle que le carnet de commandes du Rafale affiche complet jusqu'en 2030, uniquement sur la base des contrats reçus, mais qu'un potentiel haussier pourrait bien émaner de l'arrivée de nouvelles commandes.



Quant aux avions d'affaires, l'activité s'avère 'particulièrement solide' à l'heure actuelle en dépit de la menace d'une récession, avec une demande qui continue de largement dépasser l'offre disponible, ajoute-t-il.



Pour Bernstein, Dassault Aviation représente donc un titre 'bien positionné' pour tirer parti de l'environnement actuel.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.