DANONE : Choix d'un dossier défensif

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné DANONE pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis l'enchaînement marteau inversé et marubozu blanc les 08 et 09 mars, pleinement validé par les volumes de transactions, le titre à la réputation défensive justifiée a regagné du terrain au-dessus de la barre symbolique des 50 euros. Dans l'immédiat, et même si la tendance de fond reste baissière (moins fortement que le marché), un passage au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours (en orange), viendrait apporter de l'air.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action DANONE à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre DANONE au cours de 52.24 € avec un objectif à 57.690 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 48.950 €.

Le conseil DANONE Positif 52.240 € Objectif : 57.690 € Potentiel : +10.43 % Stop : 48.950 € Résistance(s) : 53.900 / 57.700 / 60.400 Support(s) : 50.000 / 46.800 / 44.800

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime