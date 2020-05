Danone : Pourquoi Danone veut devenir la deuxième entreprise à mission du CAC 40

(BFM Bourse) - Après Carrefour en juin dernier, Danone devrait devenir la deuxième "entreprise à mission" comme défini par la loi Pacte, au sein de l'indice phare. Son patron, Emmanuel Faber, y voit une "clé de voûte" dans un environnement futur incertain.

Le géant agroalimentaire français va proposer à ses actionnaires de devenir une "entreprise à mission" pour renforcer ses engagements sociaux, environnementaux et créer de la "valeur durable" dans un monde ébranlé par la pandémie de Covid-19. Annoncée mercredi par le groupe, cette proposition sera soumise à l'Assemblée générale des actionnaires qui doit se tenir le 26 juin, à huis clos.

La notion de "société à mission", introduite par la loi Pacte sur la croissance promulguée il y a un an, permet à une entreprise commerciale d'intégrer dans ses statuts des objectifs sociaux et environnementaux auxquels elle consacrera des moyens et un suivi. Le décret d'application a été publié en janvier dernier.

Danone entend "devenir la première société cotée à inscrire dans ses statuts son modèle de création et de partage de valeur durable avec l'ensemble de ses parties prenantes", a précisé le groupe dans un communiqué. Une décision "d'importance pour ne pas dire historique", a estimé auprès de l'AFP le PDG du groupe, Emmanuel Faber, qui y voit une "clé de voûte" pour Danone alors que l'épidémie promet "un futur proche incertain et dans lequel on va avoir besoin de cap et de certitudes".

"Graver dans le marbre l'ADN de Danone"

Il s'agit selon lui de se doter d'une "gouvernance qui gravera dans le marbre l'ADN de Danone et sa mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre".

Le conseil d'administration devra nommer un comité de mission "composé de personnalités d'expertise mondiale", qui rendra compte aux actionnaires des progrès réalisés par exemple dans les domaines de la préservation de la planète, sur la base des vérifications d'un "organisme tiers indépendant", a détaillé Emmanuel Faber.

La stratégie de communication du dirigeant à l'ère de la crise sanitaire est d'ailleurs saluée par le cabinet de conseil Apco, qui classe le patron du géant alimentaire au pied du podium parmi les 40 PDG des groupes cotés au CAC. Dans leur étude publiée le 11 mai dernier, les auteurs soulignent "le positionnement visionnaire sur l'économie de demain qui fonctionne" d'Emmanuel Faber, ainsi que "des décisions fortes qui permettent de renforcer la réputation du groupe. De fait, le patron de Danone "est depuis plusieurs années l’un des leaders du "corporate activism" au sein du CAC 40", ce qui permet à l'entreprise "de se poser en chef de file des entreprises responsables à l'international" selon Apco.

Le groupe, qui compte plus de 100.000 salariés dans le monde -dont 9.000 en France- et qui a réalisé 25,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019, s'engage parallèlement à obtenir, d'ici cinq ans, la certification "B Corp" pour l'ensemble de ses activités dans le monde. Ce label est censé garantir de hautes performances sociales, environnementales, en matière de transparence et gouvernance.

Baisse de rémunération d'Emmanuel Faber

Danone indique également mercredi que la rémunération fixe d'Emmanuel Faber sera réduite de 30% pendant six mois et que les membres du conseil d'administration renoncent à leur rémunération du second semestre 2020. Les montants correspondants doivent servir à élargir la couverture santé des salariés du groupe.

Alors que Bruxelles doit présenter mercredi sa stratégie "De la ferme à la fourchette", Emmanuel Faber a estimé auprès de l'AFP que le système agricole actuel arrivait "au bout parce le climat est en train de changer et que déjà les rendements baissent", notamment pour le blé, dans un pays comme la France.

"Cette pandémie nous envoie un signal de l’avenir" a*il-affirmé le 16 avril dernier sur France 2 dans l’émission #Etaprès, où il était invité aux cotés de la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen, ce qui lui confère "une stature internationale" selon Apco. Il plaide pour "transformer la politique agricole commune en politique alimentaire commune". "Jusqu'à présent, il y avait l'industrie agroalimentaire d'un côté et la politique agricole commune de l'autre, qui ne se parlaient pas", a-t-il regretté.

Carrefour, première "entreprise à mission" depuis juin dernier

Les actionnaires du groupe de distribution coté à la Bourse de Paris avaient voté à 97,72% l'inscription, en préambule des statuts de la société, d'une "raison d'être".

Hors de l'indice phare, un seul autre groupe tricolore français coté jouit de ce statut d'entreprise à mission. Il s'agit de la société biotechnologiques Medincell dont la mission est de contribuer à l’amélioration et à la protection de la santé des populations du monde entier".

(avec AFP)

