Danone : Vers une dissociation des fonctions dirigeantes

(CercleFinance.com) - Danone annonce que son conseil d'administration a décidé de dissocier prochainement les fonctions de présidence et de direction générale, dissociation qui sera effective à la prise de fonction d'un directeur général dont le processus de sélection est lancé.



Emmanuel Faber se concentrera alors sur les fonctions de président. Dans l'intervalle, il continuera d'exercer les fonctions de PDG du groupe agroalimentaire et de mener la mise en oeuvre du plan d'adaptation Local First.



Parallèlement, le conseil d'administration a décidé de nommer Gilles Schnepp vice-président, aux côtés de Cécile Cabanis, et de confier avec effet immédiat les responsabilités d'administrateur référent et de président du comité de gouvernance à Jean-Michel Severino.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel