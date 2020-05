Danone : Vers un cadre juridique d'Entreprise à Mission

(CercleFinance.com) - Danone annonce que son conseil d'administration soumettra à l'assemblée générale du 26 juin, l'adoption du cadre juridique d'Entreprise à Mission, ce qui en fera la première société cotée à revêtir cette forme introduite par la loi PACTE en 2019.



Cela conduira à intégrer dans ses statuts les dispositions relatives à une entreprise à mission (notamment sa raison d'être) et à mettre en oeuvre de nouvelles modalités de gouvernance pour contrôler le suivi de ses objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux.



Par ailleurs, le conseil confirme proposer le paiement d'un dividende de 2,10 euro par action en numéraire pour 2019, et a accepté la proposition d'Emmanuel Faber de réduire sa rémunération fixe de 30% pour le reste de l'année 2020, à compter du 1er juillet.



