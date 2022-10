PARIS (Reuters) - Danone annonce vendredi dans un communiqué sa décision de lancer le processus de "transfert du contrôle de son activité Essential Dairy and Plant-based (EDP, produits laitiers essentiels et d'origine végétale-NDLR) en Russie".

Le groupe indique que l'opération pourrait se traduire par une dépréciation pouvant aller jusqu'à un milliard d'euros.

Danone précise qu'à l'issue de cette opération, qui sera soumise à l'approbation des autorités compétentes, il prévoit de "déconsolider son activité EDP en Russie".

"Durant les 9 premiers mois de l’année 2022, l’activité EDP en Russie a représenté environ 5% du chiffre d’affaires consolidé de Danone", souligne l'entreprise.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

"Elle a eu une contribution dilutive à la croissance des ventes en données comparables et à la marge opérationnelle courante du groupe", ajoute Danone.

Une source proche du dossier a déclaré que Danone pourrait conserver une participation dans l'activité produits laitiers, la plus importante de Russie. La société n'a pas révélé à qui l'activité serait transférée, tandis qu'un analyste russe a identifié un certain nombre de prétendants potentiels.

"Le conseil d'administration vient de lancer un processus qui conduira à une transaction qui pourrait être une vente totale ou partielle", a déclaré la source, ajoutant que l'objectif était de ne plus exploiter l'entreprise.

Le groupe agroalimentaire français avait annoncé fin mars qu'il poursuivrait sa production locale en Russie de produits laitiers et de nutrition infantile essentiels même s'il avait coupé ses autres liens avec le pays en raison de la guerre en Ukraine.

L'activité EDP compte 7.200 employés et 12 sites de production.

TROIS PRÉTENDANTS LOCAUX POTENTIELS

Selon Mikhaïl Michtchenko, directeur du Centre d'études du marché laitier de Russie, il existerait trois prétendants locaux potentiels : Econiva, Komos et Molvest.

Il estime que la compagnie la plus probable pour remporter EDP serait Econiva, l'un des plus grands fournisseurs de lait non pasteurisé du pays, qui bénéficie également du soutien de l'État.

Mais les actifs peuvent également être fragmentés et répartis entre les acteurs du marché, a-t-il ajouté.

Les trois entreprises russes n'ont pas répondu aux demandes de commentaire dans l'immédiat. Danone s'est refusé à tout commentaire.

Le directeur général Antoine de Saint-Affrique, qui a pris la tête de l'entreprise en septembre dernier, avait déclaré que la société se séparerait des entreprises non performantes dans le cadre d'un plan de redressement lancé cette année.

"La Russie est clairement un actif dont ils devaient se séparer", estime Pierre Tegner, analyste chez Oddo BHF, dans une note.

"Ce n'est pas seulement parce que la Russie est une activité à faible marge et à faible croissance. C'est surtout parce que cet actif a généré beaucoup de distraction au cours des 11 dernières années pour le top management."

Parmi les autres domaines dans lesquels le groupe pourrait revoir les opérations non essentielles figurent le lait et les produits laitiers de base au Brésil, en Argentine, au Mexique et au Maroc, a précisé Pierre Tegner, de même pour le lait biologique aux États-Unis, les repas pour bébés en France et en Italie.

(Rédigé par Myriam Rivet, Matthieu Protard et Kate Entringer)

Copyright © 2022 Thomson Reuters