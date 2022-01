Danone : Trois nominations au comité exécutif

(CercleFinance.com) - Danone indique compléter son équipe de direction avec trois nominations au sein du comité exécutif, dont celle de Vikram Agarwal comme directeur général opérations, poste où il sera en charge des fonctions cycles et achats, industriel et supply chain, dès janvier.



De même, Isabelle Esser est nommée directrice générale recherche, innovation, qualité et sécurité alimentaire à partir d'avril et Henri Bruxelles devient directeur général durabilité et développement stratégique dès janvier.



Selon le groupe agroalimentaire, la nomination de ces trois professionnels, deux recrues externes et une interne, 'marque une étape importante dans le renforcement des capacités d'exécution et d'innovation à court et à long-terme de l'entreprise'.



