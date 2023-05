Danone : Stifel réitère sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note Achat sur le titre Danone avec un objectif de cours de 68E.



La visite du centre R&D a impressionné l'analyste qui a 'le sentiment que Danone a en effet beaucoup de munitions scientifiques pour se différencier et donc commercialiser ses produits'.



Si l'enthousiasme de l'équipe, ainsi qu'un recentrage prescrit de Danone sur son allégation santé à l'avenir, devraient être positifs pour la réussite de la transformation à moyen terme de Danone, Stifel reste prudent: 'Pour l'instant, nous réitérons notre vision à court terme de volumes déprimés au cours des prochains trimestres.



Et de soutenir le retour aux basiques pour Danone: 'Se concentrer sur les marques gagnantes et tirer parti des capacités sur toutes les plates-formes et zones géographiques devrait fournir des leviers de croissance supplémentaires', continue l'analyste.



